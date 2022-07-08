Kocaeli Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2022 bayram namazı saat kaçta? Diyanet’e göre Kocaeli Kurban Bayramı namazı saati

Yarın kurbanın 1. Günü ve sabahtan bayram namazı kılınacak. Birçok kişi şimdiden bayram namazı saatini sorgulayıp önceden öğrenmek istiyor. Bayram namazı kılacak olan vatandaşlar camileri dolduracaklar. Kocaeli ve pek çok ildeki vatandaşlar bayram namazı saatlerini araştırıyor. Peki, Kocaeli Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınır? İşte diyanete göre bayram namazı saatleri 2022!

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kocaeli bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrasında belli oldu. Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar 9 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 06.12'de bayram namazı kılacak.

Bayram namazının kılınmasıyla birlikte imam tarafından bayram hutbesi okunacak ve vatandaşlar dua edecek.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

