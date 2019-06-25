Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 askeri personel gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt ile irtibatlı oldukları değerlendirilen 9’u aktif görevde, 1’i ihraç, 3’ü emekli ve 2’si eski öğrenci olan 2 albay, 1 yüzbaşı, 2 eski askeri öğrenci ve 10 astsubay olmak üzere 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Konya, Balıkesir, Hatay, Sakarya ve Elazığ illerinde belirlenen adreslere sabah saat 06.30 sularında eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Düzenlenen operasyonlarda 2 emekli albay, 8 muvazzaf astsubay ve 2 eski askeri okul öğrencisi toplam 12 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 3 şüphelinin yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

