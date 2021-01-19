Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda askeri mahrem abinin de aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki(TSK) yapılanmasında bulunduğu belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara ve Nevşehir illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 9 askeri okul eski öğrencisi ve 1 askeri mahrem abinin bulunduğu 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında firari olan 1 şüphelinin yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

