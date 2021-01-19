HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

19.01.2021 11:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda askeri mahrem abinin de aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki(TSK) yapılanmasında bulunduğu belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda askeri mahrem abinin de aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki(TSK) yapılanmasında bulunduğu belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara ve Nevşehir illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 9 askeri okul eski öğrencisi ve 1 askeri mahrem abinin bulunduğu 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında firari olan 1 şüphelinin yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Neslihan Atagül'den üzücü haber Neslihan Atagül'den üzücü haber
Çekiliş sonuçları belli oldu! İkramiye 100 milyon TL'ye yaklaştıÇekiliş sonuçları belli oldu! İkramiye 100 milyon TL'ye yaklaştı
63 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 63?63 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 63?

En Çok Okunan Haberler

Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı

Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı

İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu!

İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu!

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Çukur'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çukur'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

Prof. Dr. Nur Vergin'in cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı (Nur Vergin kimdir?)

Ünlü sosyoloğa son veda! Erdoğan da katıldı

Böl parçala başkan ol! Ya sonra…

Böl parçala başkan ol! Ya sonra…

Sağlık çalışanlarına getirilen izin yasağı kaldırıldı

Sağlık çalışanlarıyla ilgili flaş karar

İSKİ su kesintisi 19 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 19 Ocak İSKİ su kesintisi listesi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Resulayn'daki patlamanın failleri yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yakalandılar

Elektrik kesintisi listesi 19 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

19 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.