Kocaeli'nde sırtına saplanan demir testereyle hastaneye geldi! Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaatta çalışan Hasan Akyol, dengesini kaybederek yerde bulunan yaklaşık 40 santimlik demir testerenin üzerine düştü.

SIRTINDA TESTEREYLE HASTANE GİTTİ

Üzerine düştüğü testere sırtına saplanan işçi kendi imkanlarıyla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.

Akyol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ameliyata alınmadan önce itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ BİRLİKTE ÇALIŞTI

Hastanenin acil bölümünde itfaiye ekiplerince saplanan testerenin dışarıda kalan kısmı kesildi. Acilde yapılan işlemlerin ardından Hasan Akyol vücudunda kalan parçanın çıkarılması için ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



Kocaeli'de inşaatta çalıştığı sırada yere düşen işçinin sırtına saplanan demir testere hastanede itfaiye tarafından çıkarıldı.

inşaatta çalıştığı sırada yere düşen işçinin sırtına saplanan demir testere hastanede itfaiye tarafından çıkarıldı.



