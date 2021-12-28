HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli'nde sırtına saplanan demir testereyle hastaneye geldi! Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Kocaeli'nde sırtına saplanan demir testereyle hastaneye geldi! Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

28.12.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nde inşaatta kaza geçiren bir işçinin sırtına demir testere saplandı. Hastaneye sırtında testere ile gelen işçinin operasyonu için doktorlar itfaiyeden yardım istedi. Demir testere hastanede itfaiye tarafından çıkarıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaatta çalışan Hasan Akyol, dengesini kaybederek yerde bulunan yaklaşık 40 santimlik demir testerenin üzerine düştü.

SIRTINDA TESTEREYLE HASTANE GİTTİ

Üzerine düştüğü testere sırtına saplanan işçi kendi imkanlarıyla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.

AW503285_03

Akyol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ameliyata alınmadan önce itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

AW503285_04

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ BİRLİKTE ÇALIŞTI

Hastanenin acil bölümünde itfaiye ekiplerince saplanan testerenin dışarıda kalan kısmı kesildi. Acilde yapılan işlemlerin ardından Hasan Akyol vücudunda kalan parçanın çıkarılması için ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

AW503285_02
Kocaeli'de inşaatta çalıştığı sırada yere düşen işçinin sırtına saplanan demir testere hastanede itfaiye tarafından çıkarıldı.

inşaatta çalıştığı sırada yere düşen işçinin sırtına saplanan demir testere hastanede itfaiye tarafından çıkarıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygulandıran detay! Duygulandıran detay!
PARTNER Ünlü şarkıcı sokakta para dağıttı Ünlü şarkıcı sokakta para dağıttı
Sahte içki nedeniyle bir acı haber daha! Yardım çığlıklarına koştularSahte içki nedeniyle bir acı haber daha! Yardım çığlıklarına koştular
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Dev marketlerden peş peşe indirim açıklaması

Dev marketlerden peş peşe indirim açıklaması

Suriyeli esnafa kimlik soran Ümit Özdağ'ın paylaşımı olay oldu!

Suriyeli esnafa kimlik soran Ümit Özdağ'ın paylaşımı olay oldu!

Türkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha!

Türkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha!

Çobanla 3 koyun karşılığında fuhuş!

Çobanla 3 koyun karşılığında fuhuş!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.