Kocaeli'ndeki macera parkında korkunç anlar! Herkesin gözü önünde yere çakıldı

Kocaeli'ndeki korkunç olay, 10 Ağustos günü, ilçeye bağlı Maşukiye Mahallesi'ndeki macera parkında meydana geldi. Çelik halatların üzerinde bisikletlerin sürüldüğü, zipline gibi heyecan verici aletlerin bulunduğu parka, İstanbul'dan ailesiyle gelen Cezayirli A.B., aynı anda 3 kişinin alınabildiği dev salıncağa bindi.
KASK TAKMAK İSTEMEDİ, ZEMİNE ÇAKILDI
18 metre yüksekliğindeki salıncağa tek başına alınan A.B., iddiaya göre, kask takmak istemedi. B.A., çelik halatla yukarı doğru çekilmeye başlandı. Kancanın bırakılmasıyla aşağı yönelen salıncaktan düşen A.B., zemine çakıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekiler, büyük korku yaşarken, salıncaktan düşen kadın için sağlık ekibi istendi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, A.B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan kontrolde, A.B.'nin kemerinin tam takılmadığı anlaşıldı.
Olay yerinde inceleme başlatılırken, ruhsatının olmadığı belirlenen macera parkı mühürlendi. Cezayirli A.B.'nin ailesinin şikayette bulunmadığı öğrenilirken, oyun aletlerini işleten kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Öte yandan A.B.'nin dev salıncaktan düşmesi anı, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı!
AK Parti'den 'erken yerel seçim' açıklaması
Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'
Şırnak'ta büyük operasyon! İstihbarat geldi düğmeye basıldı
Rus Dışişleri'nden Türkiye'ye ilişkin yeni vize açıklaması! Tarih verdiler
Dinini değiştirip Müslüman olan Alman kadın gözyaşlarına boğuldu
ABD'yi sarsan 'Beyaz Saray' fotoğrafı
Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili
Bakanlık'tan flaş Selahattin Demirtaş açıklaması!
Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum