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Kocaeli'ndeki macera parkında korkunç anlar! Herkesin gözü önünde yere çakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 15:08 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki macera parkında, Cezayir uyruklu A.B. isimli kadın, bindiği dev salıncaktan havaya doğru çekilip, bırakıldıktan sonra düşerek, yaşamını yitirdi. Emniyet kemerinin tam takılmaması nedeniyle zemine çakılan kadının düşme anı, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kocaeli'ndeki korkunç olay, 10 Ağustos günü, ilçeye bağlı Maşukiye Mahallesi'ndeki macera parkında meydana geldi. Çelik halatların üzerinde bisikletlerin sürüldüğü, zipline gibi heyecan verici aletlerin bulunduğu parka, İstanbul'dan ailesiyle gelen Cezayirli A.B., aynı anda 3 kişinin alınabildiği dev salıncağa bindi.

KASK TAKMAK İSTEMEDİ, ZEMİNE ÇAKILDI

18 metre yüksekliğindeki salıncağa tek başına alınan A.B., iddiaya göre, kask takmak istemedi. B.A., çelik halatla yukarı doğru çekilmeye başlandı. Kancanın bırakılmasıyla aşağı yönelen salıncaktan düşen A.B., zemine çakıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekiler, büyük korku yaşarken, salıncaktan düşen kadın için sağlık ekibi istendi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, A.B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan kontrolde, A.B.'nin kemerinin tam takılmadığı anlaşıldı.

Olay yerinde inceleme başlatılırken, ruhsatının olmadığı belirlenen macera parkı mühürlendi. Cezayirli A.B.'nin ailesinin şikayette bulunmadığı öğrenilirken, oyun aletlerini işleten kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Öte yandan A.B.'nin dev salıncaktan düşmesi anı, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kartepe Salıncak macera parkı

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