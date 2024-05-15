Son dakika | İzmir güne depremle uyandı! 4,5 ile sallandı, peş peşe sarsıntılar sonrası AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika haberi: İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası AFAD detayları duyurdu.

AFAD'ın aktardığına göre deprem Karaburun'un 45.60 km açıklarında gerçekleşti.

Depremin büyüklüğü 4.5, derinliği ise 7.0 km olarak belirlendi.

GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

İzmir açıklarındaki depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den de açıklama geldi. Görür sosyal medya paylaşımında "Ege Denizi’nde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem olasılkla Midilli Adası’nın hemen güneyinde bulunan normal bir fay üzerinde oluştu. Sevgiyle" ifadelerine yer verdi.

Ege Denizi’nde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem olasılkla Midilli Adası’nın hemen güneyinde bulunan normal bir fay üzerinde oluştu. Sevgiyle pic.twitter.com/XFUwMntUMn — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 15, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





