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  4. Son dakika | İzmir güne depremle uyandı! 4,5 ile sallandı, peş peşe sarsıntılar sonrası AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika | İzmir güne depremle uyandı! 4,5 ile sallandı, peş peşe sarsıntılar sonrası AFAD'dan açıklama geldi

15.05.2024 08:08
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Son dakika haberi: İzmir'de sabahın ilk saatlerinde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 4,5 olarak belirlendi. AFAD ve Prof. Dr. Naci Görür'den depremle ilgili açıklamalar geldi.

Son dakika | İzmir güne depremle uyandı! 4,5 ile sallandı, peş peşe sarsıntılar sonrası AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika haberi: İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası AFAD detayları duyurdu.

AFAD'ın aktardığına göre deprem Karaburun'un 45.60 km açıklarında gerçekleşti.

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Depremin büyüklüğü 4.5, derinliği ise 7.0 km olarak belirlendi.

GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

İzmir açıklarındaki depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den de açıklama geldi. Görür sosyal medya paylaşımında "Ege Denizi’nde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem olasılkla Midilli Adası’nın hemen güneyinde bulunan normal bir fay üzerinde oluştu. Sevgiyle" ifadelerine yer verdi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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