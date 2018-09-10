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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 17:12 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Sait Parlakyıldız'ın (67) eşi Elif Parlakyıldız'ı (45) apartman görevlisi ile ilişki şüphesiyle öldürdüğü belirlendi. Sait Parlakyıldız'ın eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü kapıcı ile aralarındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Sait Parlaklakyıldız'ın apartman görevlisine attığı mesajlarda eşi ile birlikte sosyal medyada aynı anda çevrim içi olduklarını gerekçe gösterirken, ikisinin de çevrim içi olduğu anları gösteren notları gönderdiği belirlendi.

'O AHİRETE GİTTİ, BEN DE SENİ BEKLİYORUM'

Parlakyıldız geçen cumartesi günü yazdığı mesajlarda ise apartman görevlisini tehdit edip, eşi ile ilgili olarak, "O ahirete gitti. Ben de seni bekliyorum. Beraber yolculuk yaparız" diye tehditte bulunduğu tespit edildi. Memleketinde tatilde bulunan apartman görevlisinin ise Sait Parlakyıldız'a, "Abi ben gelince bu iş çözülecek. Sen kiminle karıştırıyorsun bilmem" ve "Abi kaç yıldır oradayım. Benim bir yanlışımı mı gördünüz" diye yazdığı öğrenildi.

SAİT

Sait Parlakyıldız'ın yakalandığında alkollü olduğu, tabancasında iki kurşun bulunduğu, kapıcıyı öldürdükten sonra intihar etmeyi düşündüğü öğrenildi.

WHA

SP

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