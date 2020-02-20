HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kafa kafaya facia! Hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kafa kafaya facia! Hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 21:19 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, halk otobüsüyle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü O.S., hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kafa kafaya facia! Hayatını kaybetti

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kandıra ilçesi Çakırca Ali mevkiinde meydana geldi. O.S. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarına devrildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde otomobilde sıkışan sürücü O.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cansız bedeni, cenaze arabasıyla morga götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti
Kına gecesinde damadının boğazını kesmişti! Kan donduran ifadelerKına gecesinde damadının boğazını kesmişti! Kan donduran ifadeler
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kandıra trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Yatak sahnesine TBMM’de de tepki!

Yatak sahnesine TBMM’de de tepki!

İlişkiye girmeden duramıyor: 130 erkekle...

İlişkiye girmeden duramıyor: 130 erkekle...

Komandolar, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

Komandolar, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

İdlib'in güneyine operasyon başlatıldı

İdlib'in güneyine operasyon başlatıldı

Dünyaca ünlü ismin kızı porno yıldızı oldu!

Dünyaca ünlü ismin kızı porno yıldızı oldu!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 5 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 5 asker yaralı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Diğer Haberler
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği

Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği

Kına gecesinde damadının boğazını kesmişti! Kan donduran ifadeler

Kına gecesinde damadının boğazını kesmişti! Kan donduran ifadeler

İzmir'in Konak ilçesindeki laf atma cinayetinde yeni gelişme

Laf atma cinayetinde yeni gelişme

'Koronavirüs görüldü' iddiası bir ili ayağa kaldırmıştı! Açıklama geldi

'Koronavirüs görüldü' iddiası bir ili ayağa kaldırmıştı! Açıklama geldi

Son dakika: Osman Kavala'nın ifadesi ortaya çıktı

Osman Kavala'nın ifadesi ortaya çıktı

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.