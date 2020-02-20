Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kafa kafaya facia! Hayatını kaybetti

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kandıra ilçesi Çakırca Ali mevkiinde meydana geldi. O.S. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarına devrildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde otomobilde sıkışan sürücü O.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cansız bedeni, cenaze arabasıyla morga götürüldü.

