"Kocaeli organ bağışı beyanında Türkiye birincisi"

"Bu noktada organ bağışında bulunan ailelere teşekkür ediyorum. Çok zor bir dönem ve süreç. Bu zor süreçte bu kararı vererek organların diğer insanlara ulaşmasını ve onların yaşama tutunmalarına katkı vermeleri çok önemli. Son 5 yıl içerisinde Kocaeli’de 52 organ nakli gerçekleştirdik. Bu süreç önümüzdeki dönemde de hızla devam edecektir. 2014 yılından itibaren ilimizde 34 aile organ bağışında bulundu. Organ bağışında bulunma noktasında Türkiye'de ilk sırada yer alıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız belirli bir duyarlılık gösterdi. İnsanlarımızın 'Tek başına ben organlarımı bağışlıyorum.' demesi yeterli değil. Ölüm durumu olduğunda ailesinin onayı alınıyor ve bu onayla işlemlere devam ediliyor."

Türkiye'de 25 bini aşkın insanın hayata tutunmak için organ beklediğini vurgulayan Aksoy, şöyle devam etti:

Vali Aksoy, programda yaptığı konuşmada, organ bağışı konusunda insanların tereddütleri olduğuna değinerek, bunlardan birinin dini hassasiyet, diğerinin ise tam anlamıyla ölmeden organlarının alınması endişesi olduğunu, bu konularda gerekli açıklamaların yapıldığını söyledi.

Kocaeli Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nce, 3-9 Kasım Organ ve Doku Haftası dolayısıyla Başiskele ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinlikte, son 5 yıl içinde organ bağışında bulunanların ailelerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney de tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kronik hastalıkların giderek arttığını ve bu hastalıkların sayesinde her geçen gün organ bağışına daha çok ihtiyaç hissedildiğini dile getirdi.

Türkiye'de organ bağışının istenilen seviyede olmadığını, ihtiyacın çok fazla olmasına rağmen, yeterli organ bağışının olmadığına işaret eden Ergüney, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı'mızın politikaları doğrultusunda biz de Kocaeli'de son birkaç senedir oldukça yoğun çalışmalar sürdürmekteyiz. Her fırsatta organ bağışıyla ilgili farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle son birkaç aydır yaptığımız yoğun çalışmalar sayesinde son 5 ayda organ bağışı gönüllü beyanı çalışmasında Türkiye birincisi olduk. Son 10 yıl içinde yapılan totalde bağışlarla da İstanbul ve İzmir'den sonra üçüncü sıraya yerleşmiş durumdayız. İnşallah hedefimiz yıl sonuna kadar onları da geçerek birinci olmak. Nüfusa oranla bakıldığında organ bağışı beyanında Kocaeli olarak zaten Türkiye birincisiyiz."