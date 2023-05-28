KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI 2023: YSK 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Kocaeli seçim sonuçları ne oldu, kim kazandı? Erdoğan - Kılıçdaroğlu oy oranı

Kocaeli seçim sonuçları canlı takip ekranı Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanacak vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Adayların ilk turda yüzde 50 + 1 oy barajını geçememesi sebebiyle bugün cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turunda seçmenler Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanacak. 28 Mayıs Kocaeli seçim sonuçları bu sayfalarda yer alacak. Kocaeli seçim sonuçları canlı takip ekranı ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA??

Kocaeli seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2.turda ilk turda olduğu gibi 08.00-17.00 arasında oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

Seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 Pazar günü anbean Mynet.com'dan takip edilebilecek.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI



