Kocaeli'de 4 kişinin öldüğü yangında 4 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemi

Haziran ayında, Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde faaliyet gösteren, çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan, 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklanan fabrika ortakları M.G. ve F.A. ile tutuksuz sanıklar M.A. ve F.A. hakkında, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangında 4 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin fabrikanın ortaklarının da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca hazırlanan yangın raporunda, "Fabrikada çıkan yangını engelleyebilecek veya yangının yayılmasını geciktirebilecek yangın sistemlerinin olmasına rağmen yangın pompasına depodan gelen 3 vananın kapalı olduğu tespit edilmiştir. Yangının çıkış nedeni kesin olarak tespit edilememesine rağmen, olay yerinde yangın çıkarabilecek herhangi bir emare tespit edemediğimizden, ortamda tekstil tozlarının bulunabileceği ve basit kıvılcımlarla bile yanabileceği dikkate alınarak, yangının statik elektriklenme sonucu, kumaş tozlarının ateşlenmesinden kaynaklanabileceği, söndürülmemiş sigara izmaritinden veya yangının bilinmeyen kişi veya kişilerce çıkarılmış olabileceği ihtimalleri göz önüne alınarak, kesin yangın çıkış nedeninin bilirkişi heyetince tespit edilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

- Tutuklu şüpheliler "asli kusurlu" olarak değerlendirildi

Bilirkişi ön raporunun Kimyasal Reaksiyon ve Yangının Çıkış Yönünden Teknik Değerlendirme kısmında şöyle denildi:

"Firma yetkililerince dosyaya sunulan acil durum planları ve yangın tatbikatları, meydana gelen yangının önlenmesi ve etkili ilk müdahale yapılmasını sağlamadığı görülmüştür. Havalandırma sistemine ait bakım ve diğer eksikliklerin söz konusu yangının meydana gelmesini sağladığı görülmektedir. Faaliyet alanının genişliği ve farklı kullanım amaçları düşünülerek yangın açısından güvenliği sağlayacak bölümlerin oluşturulmaması, yangının tüm binaya yayılmasına neden olduğu anlaşılmaktadır."

Bilirkişi ön raporundaki kusur değerlendirmesinde, tutuklu şüpheliler F.A. ve M.G'nin, fabrikada yangına karşı gerekli önlemleri almadıkları, yangın söndürme ve algılama sistemlerinin etkin ve işlevsel çalışmasını sağlamadığı, iş güvenliği eğitimi almayan ve yangın tatbikatı yapılmayan kişilerin çalışmasına izin verdiği için "asli kusurlu", diğer şüpheliler M.A. ve F.A'nın, yangında iş yerinde gerekli önlemlerin alınmasını ve alınan önlemlerin kontrol edilmesini sağlamadıkları için "tali kusurlu" oldukları belirtildi.