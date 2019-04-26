Kocaeli'de ağaçlar kitap açtı

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11'ncisi düzenlenen fuarın yarın kapılarını herkese açacağını belirterek, bugün de geleneksel olan etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bazı vatandaşlar, ellerindeki sopalarla yüksekte olan kitapları almaya çalışırken, bazıları birbirlerinden destek alarak ve ağaçlara tırmanarak kitapları elde etmeye çalıştı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde yarın kapılarını ziyaretçilerine açacak fuar öncesinde vatandaşların dikkatini çekmek için İzmit ilçesi Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasında bulunan yürüyüş yolundaki asırlık çınar ağaçları ile Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) kampüsündeki ağaçlara Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitaplar astı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 11'incisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde, ağaçlara asılan 3 bin kitap vatandaşlar tarafından toplandı.

Kocaeli'nin düzenlediği etkinlikle marka olduğunu dile getiren Büyükakın, "Kitap aslında geleceğimize yapılacak en büyük yatırım. Kitap fuarı bu yıl 490 kadar yayıneviyle birlikte açılacak, 90 kadar STK katılacak. Bu çerçevede 800'ü aşan etkinlik yapılacak. Bu kapsamda yapılacak etkinliklerle Kocaeli emin adımlarla geleceğe güçlü bir şekilde yürüyecek." ifadelerini kullandı.

İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Umut Aras Akalın da çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Kitaplar bizim geleceğimiz, bu yüzden alabildiğim kadar kitap almak istiyorum." dedi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) birinci sınıf öğrencisi Kübra Güner ise kitap okuma sevgisinin insanlara aşılanması gerektiğini düşündüğünü ifade ederek, bu nedenle kitap fuarının çok önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin insanlarda heyecan uyandırdığını dile getiren Güner, ilgi uyandırması açısından kendisinin de etkinliği desteklediğini kaydetti.

