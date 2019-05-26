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Kocaeli’de aranan 6 şahıs kumar uygulamasında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 15:48 | Son Güncelleme

Kocaeli’de gerçekleştirilen kumar uygulamasında farklı suçlardan aranan 6 kişi yakalanırken, kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye para cezası kesildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerinden 71 ekip, 375 polisin katılımı ile eş zamanlı olarak il genelinde kumar oynatılan iş yerlerinin tespit edilmesi amacı ile “Kumar ve Tombala” uygulaması düzenlendi.

Kocaeli’de aranan 6 şahıs kumar uygulamasında yakalandı

Kocaeli’de gerçekleştirilen kumar uygulamasında farklı suçlardan aranan 6 kişi yakalanırken, kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye para cezası kesildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerinden 71 ekip, 375 polisin katılımı ile eş zamanlı olarak il genelinde kumar oynatılan iş yerlerinin tespit edilmesi amacı ile “Kumar ve Tombala” uygulaması düzenlendi. Dün gece saatlerinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren uygulamada 3 bin 644 şahsın kimlik kontrolü yapılırken, 165 iş yeri ve 36 dernek lokali kontrol edildi. Gerçekleştirilen kontrollerde farklı suçlardan arandığı tespit edilen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kıraathane ve dernek lokallerinde yapılan kontrollerde kumar oynatıldığı tespit edilen 3 iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynadığı belirlenen 19 şahsa toplam 6 bin 80 TL para cezası kesildi. Kontrollerde ele geçirilen 3 adet kumar oyunu, kumar parası olduğu değerlendirilen bin TL, 4 adet sigara makinesi, 1 adet tabancaya el konuldu.

Kocaeli’de aranan 6 şahıs kumar uygulamasında yakalandı

Kocaeli’de aranan 6 şahıs kumar uygulamasında yakalandı

Kocaeli’de aranan 6 şahıs kumar uygulamasında yakalandı

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