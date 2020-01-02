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  4. Kocaeli'de bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı

Kocaeli'de bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 00:53 | Son Güncelleme

Kocaeli'de bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden Adem Sözer (45) idaresindeki 54 VH 990 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 44 Evler sapağı bağlantı yolu ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Sözer, Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normal döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Derince Kocaeli trafik kazası

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