Kocaeli'de bedensel engelli adamı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 50 yaşındaki bedensel engelli kişinin 30 yerinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Muktedir Çapur'u bıçaklayarak öldürdükleri, 160 lirası ve 6 paket sigarasını gasbettikleri iddiasıyla "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından tutuklu yargılanan Gürsel Kızıldağ (26) ve Burak Gülfidan (25) ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanıklar Gürsel Kızıldağ'ın "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Burak Gülfidan'ın ise "nitelikli yağma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Kızıldağ'ın avukatı, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkili hakkında lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Gülfidan'ın avukatı da mütalaayı kabul etmediğini ve önceki beyanlarını tekrar ettiğini aktararak, "Müvekkilim somut olayda diğer sanığın eylemine katıldığına, maktule cebir uyguladığına dair her hangi bir beyan ve delil yoktur. Bundan dolayı müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.