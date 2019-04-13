HABER

Kocaeli'de cenazede silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 20:10 | Son Güncelleme

Kocaeli'de bir otelin restoranında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden kişinin cenaze törenine katılan iki kişi tabancayla birbirini yaraladı

Kocaeli'de cenazede silahlı kavga: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde cenaze töreninde meydana gelen kavgada iki kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit'te bir otelin restoranında silahlı kavgada yaşamını yitiren Erkan Katmış'ın Fatih Sultan Mahallesi Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine katılan, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine söz konusu kişiler, tabancayla birbirine ateş açtı.

Yaralanan 2 kişi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Erkan Katmış'ın cenazesi ise burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kocaeli'de cenazede silahlı kavga: 2 yaralı

Kocaeli'de cenazede silahlı kavga: 2 yaralı

Kocaeli'de cenazede silahlı kavga: 2 yaralı

Kocaeli'de cenazede silahlı kavga: 2 yaralı

Ezilen yüzüğü bakın ne hale getirdi Ezilen yüzüğü bakın ne hale getirdi
Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldıVan-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı
Çökme tehlikesi bulunan bina boşaltıldıÇökme tehlikesi bulunan bina boşaltıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 yaralı cenaze Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

'Hezimetin sorumluluğunu üstleniyorum' deyip istifa etti!

'Hezimetin sorumluluğunu üstleniyorum' deyip istifa etti!

CHP'li Faik Öztrak'tan İstanbul açıklaması: Yeniden seçim...

CHP'li Faik Öztrak'tan İstanbul açıklaması: Yeniden seçim...

Flaş gelişme! Papağana işkence etmişti....

Flaş gelişme! Papağana işkence etmişti....

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep’te sahte içki operasyonu! Hepsi ele geçirildi

Tam 67 bin 392 adet! Hepsi ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta şarbon paniği! Mahalle karantinaya alındı

Şarbon paniği! Mahalle karantinaya alındı

Başkentte ikinci vahşet! Çöp torbalarının içinde bulundular

Başkentte vahşet! Çöp torbasından çıktı

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.