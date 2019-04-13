Kocaeli'de cenazede silahlı kavga: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde cenaze töreninde meydana gelen kavgada iki kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit'te bir otelin restoranında silahlı kavgada yaşamını yitiren Erkan Katmış'ın Fatih Sultan Mahallesi Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine katılan, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine söz konusu kişiler, tabancayla birbirine ateş açtı.

Yaralanan 2 kişi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Erkan Katmış'ın cenazesi ise burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.



