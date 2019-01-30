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Kocaeli’de durdurulan İran plakalı araçta 52 kilogram eroin yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 06:17 | Son Güncelleme

Kocaeli’nde Narkotik ekipleri tarafından durdurulan Irak plakalı bir otomobilde yapılan aramalarda aracın döşemesine zulalanmış halde 52 kilogram 500 gram eroin ele geçirildi.Olay, Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nde Narkotik ekipleri tarafından durdurulan Irak plakalı bir otomobilde yapılan aramalarda aracın döşemesine zulalanmış halde 52 kilogram 500 gram eroin ele geçirildi.
Olay, Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu tacirleri ile mücadele çalışmaları kapsamında İran plakalı bir otomobil takibe alındı. Kocaeli TEM otoyolunda durdurulan otomobilde Narkotik ekipleri, narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı. Köpeğin aracın döşemesine yoğunlaşması sonrasında döşemeyi söken Narkotik ekipleri, aracın zeminine zulalanmış 100 paket halinde 52 kilogram 500 gram eroin ele geçirdi.
Araçta yapılan incelemelerde, döşeme altının tamamına doldurulan eroin paketlerinin, narkotik köpeklerine yakalanmaması için üzerine kırmızı toz bir madde döktükleri tespit edildi. Uyuşturucu tacirlerinin tüm çabalarına rağmen narkotik köpeğince yapılan tespit sonrası 52.5 kilo eroinin ele geçirildiği araçtaki 3 şüpheli şahıs “Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak” suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

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