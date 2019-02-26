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Kocaeli’de FETÖ/PDY operasyonunun detayları ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 16:02 | Son Güncelleme

Kocaeli’de düzenlenen ve FETÖ’nün önemli isimlerini yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişinin evlerinde yüksek miktarda para ve çok sayıda materyal ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Kocaeli Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.

Kocaeli’de düzenlenen ve FETÖ’nün önemli isimlerini yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişinin evlerinde yüksek miktarda para ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli merkezli, İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan yakalama kararı olan, örgütte sözde üst düzey yönetici konumundaki MAHREM yapılanması içerisinde olan şahıslarla ailelerini illegal yollardan yurt dışına geçişlerini sağlayıp organize ettikleri, örgüt ile irtibatlı oldukları ve örgüt üyelerinin çocukları için illegal olarak Kocaeli’de dershanecilik yaptıkları tespit edilen H.B., M.B., M.M., F.B.D., S.D., İ.K. ve H.İ.N. isimli 7 şahıs adreslerinde gözaltına alındı.

Şahıslara ait ikametlerinde yapılan aramalarda ise örgüte ait olduğu değerlendirilen yüksek miktarda para, dijital materyal, örgütsel doküman ve kitap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, sorgularının yapılması için Kocaeli Emniyetine götürüldüğü öğrenildi.

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