HABER

Kocaeli'de fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 20:30 | Son Güncelleme

Yabancı uyruklu kadınlara tehditle fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yabancı uyruklu kadınlara tehditle fuhuş yaptırdığı ileri sürülen kişi, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler, iş vaadiyle yurt dışından getirilen yabancı uyruklu kadınlara tehditle fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 15 gün sürdürülen takip sonucu toplanan deliller doğrultusunda İzmit ilçesi Erenler Mahallesi'ndeki 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, tehdit yoluyla fuhuş yaptırılan Türkmenistan uyruklu G.A'yı evde, otomobille kaçmaya çalışan Özbekistan uyruklu N.K'yi de D-100 kara yolu Kuruçeşme ışıklar mevkisinde yakaladı.

Kadınlara tehditle fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.Ç. (36) ise polis ekiplerince İstanbul'un Ümraniye ilçesinde gözaltına alındı, şüphelinin el çantasında çok sayıda telefon ve GSM hattı ele geçirildi.

Yabancı uyruklu kadınlar, ifadeleri alınarak sınır dışı edilmek üzere Kocaeli Göç İdaresine teslim edildi.

Şüphelinin, yakalanmamak amacıyla İstanbul'dan getirdiği kişileri evlere bıraktıktan sonra farklı bir mevkide araçta beklediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
Binlerce kişi bekliyordu! Kabul edilerek yasalaştıBinlerce kişi bekliyordu! Kabul edilerek yasalaştı
"Türkiye damarlarına kadar demokrasiye inanmıştır""Türkiye damarlarına kadar demokrasiye inanmıştır"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fuhuş operasyonu istanbul Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! İBB'de devir teslim

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! İBB'de devir teslim

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Binlerce kişi bekliyordu! TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Binlerce kişi bekliyordu! Kabul edilerek yasalaştı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü açıklaması

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

FSM'deki çalışmalar Avrasya Tüneli'ndeki trafiği kilitledi

İstanbul'da trafik kilit! FSM'den kaçanlar oraya yöneliyor

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Ege ve Akdeniz'de 'Antik Deniz Yolu' ortaya çıktı!

Denizin içinden 'antik yerleşim bölgesi' çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.