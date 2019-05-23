Kocaeli'de hafriyat tırı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara yönü Osmangazi Köprüsü yol ayrımına 100 metre kala Erdi Balcıoğlu yönetimindeki 34 FF 6881 plakalı hafriyat tırı ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 V 0920 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Ramazan Karagöz ve Ramazan Karakoyun ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi araç içinde sıkıştı.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum