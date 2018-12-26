HABER

Kocaeli'de hükümlüler 100 bin fidan dikecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 14:52 | Son Güncelleme

Kocaeli'de "Bugünümüz Umut Yarınımız Yeşil Olsun" projesi kapsamında, kamu yararına işlerde çalışma cezası alan hükümlüler tarafından 100 bin fidan toprakla buluşturulacak - Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz: - "Bir yıllık süreyle 40 hükümlümüz park ve bahçeler hizmetinde çalışacak, ağaçlandırma faaliyetlerine katılacak"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında "Bugünümüz Umut Yarınımız Yeşil Olsun" projesi kapsamında, kamu yararına işlerde çalışma cezası alan hükümlülerin çalıştırılmasını öngören protokol imzalandı.

Bir restoranda düzenlenen protokol töreninde konuşan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, bugün çok hayırlı bir projeye imza attıklarını söyledi.

Projenin önemine değinen Korkmaz, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz ceza kanunumuzda, kısa süreli yani 1 yıllık hapis yerine hakimimiz sanığın kamu yararına bir işte çalışmasına hükmedebilir. Yine adli para cezasını ödeyemeyen hükümlülerimizin para cezası yerine kamuda çalıştırılmasını infaz savcılığımız karara bağlayabilir. Hapis cezasının belli bir kısmını kapalı ceza infaz kurumunda infaz eden hükümlülerin, hakim kararıyla denetim serbestlik altına alınmasına karar verilebilir. Bu yıl, bu şekilde bize gönderilen hükümlülerin, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin emrine verilerek orada ağaçlandırma, park ve bahçelerin bakımı, çiçek dikimi, ekimi gibi hizmetlerde değerlendirilmesini planladık. Bir yıllık süreyle sabah 20 hükümlü, öğleden sonra 20 hükümlü olmak üzere toplam 40 hükümlümüz park ve bahçeler hizmetinde çalışacak, ağaçlandırma faaliyetlerine katılacak. Projenin diğer illere örnek olmasını umuyorum."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram da belediye olarak toplumun her kesimine dokunmayı amaçladıklarını belirtti.

Kocaeli'nin yeşil bir kent olduğunu vurgulayan Bayram, "Daha yeşil olsun, daha fazla ağaç olsun. Bunun gayreti içindeyiz. Bu çerçevede Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığımızla böyle bir proje gündeme geldi. Böyle bir projeye ortak olmaktan dolayı son derece memnunuz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bayram ve Korkmaz protokolü imzalandı.

Proje kapsamında, kamu yararına işlerde çalışma cezası alan hükümlüler tarafından 100 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Farkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayınFarkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayın
Başkan Alatepe: Suriyeliler Türkiye’den ihracat yapacakBaşkan Alatepe: Suriyeliler Türkiye’den ihracat yapacak
Şehit astsubay, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandıŞehit astsubay, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
denetimli serbestlik Habib Korkmaz İlhan Bayram iş protokolü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı

En Çok Okunan Haberler

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

Fenerbahçe'den 3 transfer

Fenerbahçe'den 3 transfer

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Definecilerin açtığı çukurdan 1800 yıllık mozaik çıktı

Definecilerin açtığı çukurdan 1800 yıllık mozaik çıktı

Menbiç sınırına ÖSO takviyesi sürüyor

Menbiç sınırına ÖSO takviyesi sürüyor

Gazete okuyabilmek için yaklaşık 8 kilometre yol katediyor

Gazete okuyabilmek için yaklaşık 8 kilometre yol katediyor

Öncesi ve sonrası... AA fotoğrafları peş peşe yayınladı

Öncesi ve sonrası... AA fotoğrafları peş peşe yayınladı

Lüks villada fuhuş rezaleti!

Lüks villada fuhuş rezaleti!

Devlet Bahçeli parmağındaki yüzüğü anlattı! Dikkat çeken detay...

Kahvaltı sırasında gazetecinin dikkatini çekti! Bahçeli...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.