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Kocaeli’de ihale çetesine operasyon: 33 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 17:57 | Son Güncelleme

 KOCAELİ'de, icra müdürlüklerinin düzenlemiş olduğu ihalelerde usulsüzlük yaptıkları belirlenen 33 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.

Kocaeli’de ihale çetesine operasyon: 33 gözaltı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, icra müdürlüklerinin düzenlemiş olduğu ihalelerde usulsüzlük yaptıkları belirlenen 33 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kocaeli icra müdürlüklerinin düzenlemiş olduğu taşınır ve taşınmaz mallar için yapılan ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, ihalelere katılım sağlayanlarla ihale öncesi irtibat kurarak ihaleye girmesini engelledikleri ya da ihalelere girmeme karşılığında ücret talep ettikleri tespit edilen çeteyi takibe aldı. Soruşturma kapsamında Kocaeli’de 28, İstanbul’da 4 ve Balıkesir’de 1 kişi olmak üzere olmak üzere 33 şüphelinin yakalanması için bugün operasyon düzenlendi. 33 kişi gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dokümanlara el konuldu.

FOTOĞRAFLI

Kocaeli’de ihale çetesine operasyon: 33 gözaltı

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