HABER

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 12:31 | Son Güncelleme

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde seyir halindeki Halit A'nın kullandığı 06 AAB 43 plakalı otomobil ile Birkan D. yönetimindeki 34 GD 0348 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Birkan D. ile aynı otomobilde bulunan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

PARTNERYarı insan yarı köpek! Halk korku içinde...Yarı insan yarı köpek! Halk korku içinde...
Gebze’de otomobiller çarpıştı: 4 yaralıGebze’de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Vicdansız sürücü öldürüp kaçtıVicdansız sürücü öldürüp kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gebze Kaza Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

Ünlü mafya dizisinin oyuncusu evinde ölü bulundu

Ünlü mafya dizisinin oyuncusu evinde ölü bulundu

Rihanna’dan iç çamaşırlı poz!

Rihanna’dan iç çamaşırlı poz!

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kayseri'de korkutan deprem!

Kayseri'de korkutan deprem!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e 'Kıbrıs' tepkisi!

'Yalan ses kaydıyla ortaya çıktı'

Hastanenin 4'üncü kat penceresinden düşen Muhammed bebek öldü

Muhammed bebekten kahreden haber

Kayseri'de 20 kişi sahte alkolden zehirlendi

Kabul geri döndü! 20 kişi hastaneye başvurdu

19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem

Afganistan'da patlama: 7 ölü

Ülke şokta! Bombalı saldırı: 7 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.