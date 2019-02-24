Kocaeli'de kar yağışı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, şehir merkezi ile Kartepe ve Başiskele ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kartepe yolunda tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştirirken, ulaşıma engel olabilecek bir durum yaşanmıyor.

Kocaeli Üniversitesi ve bağlı birimlerinin bulunduğu Umuttepe bölgesinde ise ekipler hazır bekletiliyor.

Bu arada, kar yağışı Umuttepe'deki Kent Ormanı'nda güzel görüntüler oluşturdu. Çocuklarıyla bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirerek kar topu oynadı.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının akşam saatlerinde yerini sağanağa bırakması bekleniyor.

