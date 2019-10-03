Kocaeli'de lise öğrencisinin öldürülmesi davası

Avukat Aslıhan Şen, Adli Tıp Kurumu raporunun kendi anlatımlarını doğruladığını belirterek, tutuklu sanık Kara'nın da daha önce benzer ifadelerde bulunduğunu söyledi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 16 Şubat 2018'de Gölcük'te ormanlık alanda toprağa gömülü halde cesedi bulunan lise öğrencisi Ecem Balcı'yı tasarlayarak kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süleyman Kara ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanıklar N.K, Y.K. ve K.A. ile avukatları katıldı.

Böyle bir raporla ölüm nedeninin tespit edilemeyeceğini öne süren Yıldırım, üst kuruldan rapor alınmasını talep etti.

Talep üzerine kararını açıklayan mahkeme heyeti, üst kuruldan rapor alınması talebini, dosyaya yenilik katmayacağı sonucuna varıldığından reddetti.

Dosyadaki tüm belge ve bilgilerin okunmasının ardından esas hakkında mütalaasını sunan duruşma savcısı, tutuklu sanık Kara'nın, kasten öldürme suçunun "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı" yapılması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanığın ne zaman öldürme kararını verdiğinin kesin olarak tespit edilemediği için bu haliyle tasarlama şartlarının oluşmadığını belirten savcı, diğer tutuksuz sanıklardan N.K'nin, atılı "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçunu işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli delil elde edilemediği için beraatine, K.A, R.Ö.Y, Y.K. ve İ.D'nin de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.