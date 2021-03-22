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Kocaeli’de sosyal medyada terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı

22.03.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yapmaktan gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Körfez ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kocaeli’de sosyal medyada terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı

Kocaeli’de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yapmaktan gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Körfez ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda A.Ç., F.K. ve A.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden F.K. tutuklanırken, A.Ç. ve A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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