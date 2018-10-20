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Kocaeli'de taksiyle çarpışan bisiklet sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 02:09 | Son Güncelleme

Kocaeli'de taksiyle çarpışan bisiklet sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir taksiyle çarpışan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bisikletiyle Darıca yönüne giden Talha Ekinci, 632/1 Sokak'tan ana yola çıkan A.K. idaresindeki 41 T 3254 plakalı taksiyle çarpıştı.

Ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Taksi sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere Gebze Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü.

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1 yaralı Trafk kazası

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