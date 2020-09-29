HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli’de tefeci operasyonu: 8 gözaltı

Kocaeli’de tefeci operasyonu: 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 15:14 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde tefecilik yapan şahıslara yönelik düzenlenen polis operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli’de tefeci operasyonu: 8 gözaltı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde tefecilik yapan şahıslara yönelik düzenlenen polis operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde silahlar, çok sayıda senet ve borçluların yazılı olduğu ajandalar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde tefecilik yapan şahıslara yönelik şikayetlerin artması sonucu Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme ve takip sonrasında tefecilik yaptığı belirlenen 8 şahıs, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinden yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, borçluların isimlerinin yazılı olduğu 9 adet ajanda, 105 adet içi doldurulmuş senet, 35 adet boş senet, 1 sahte kimlik, 1 sahte ehliyet, 10 gram esrar, 30 adet çek, 2 adet tapu, 1 adet boş senet koçanı, 6 adet doldurulmuş senet koçanı, 2 adet satış sözleşmesi, 5 adet borçluların yazılı olduğu kağıt ve 100 bin TL nakit para ele geçirilmiştir.
Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
Yasaklı saatte otobüse binen 65 yaş üzeri kişiyi polis indirdiYasaklı saatte otobüse binen 65 yaş üzeri kişiyi polis indirdi
İşte KPSS ÖABT sonuç tarihi!İşte KPSS ÖABT sonuç tarihi!
En Çok Okunan Haberler
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında 'savaş' sürüyor
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında 'savaş' sürüyor
ABD'de 2 farklı üniversite bitirdi ama ilk soruda elendi!
ABD'de 2 farklı üniversite bitirdi ama ilk soruda elendi!
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Diğer Haberler
Bayrampaşa'da sel sularına kapılan motosiklet böyle sürüklendi
Sel sularına kapılan motosiklet böyle sürüklendi
Marmara Gölün'nde korkutan ses: Burada araştırma yapılsın
Marmara Gölün'nde korkutan ses: Burada araştırma yapılsın
Yasaklı saatte otobüse binen 65 yaş üzeri kişiyi polis indirdi
Yasaklı saatte otobüse binen 65 yaş üzeri kişiyi polis indirdi
Şimşeklerin çaktığı o anlar havadan görüntülendi
Şimşeklerin çaktığı o anlar havadan görüntülendi
Ümraniye'de yağan dolu taneleri metro istasyonunun girişinde birikti
Metro istasyonuna sığınan vatandaşlar şaşkına döndü
Şeker Hoca kimdir? Şeker Hoca Celal Tilgen neden vefat etti?
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Şeker Hoca kimdir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.