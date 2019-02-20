Kocaeli'deki cinayet davası

Bunun etkisiyle evden yeniden ayrıldığını ve sokakta kalmaya başladığını dile getiren sanık Şerife A, "Birden fazla kişinin cinsel saldırısına uğradım. Hamile kaldım, kızım doğdu. Kızım 9 yaşına kadar annem tarafından büyütüldü. Annemin maktulden ayrıldığını söylemesi üzerine yanına gittim. Ancak sonra maktulle annem barıştı. Eve geldi ve yeniden maktulün tacizine uğradım. Evden ayrıldım, gayriresmi evlilik yaptım ve 2 çocuğum oldu." diye konuştu.

Şerife A, bu dönemde maktulün kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek, konunun adli makamlara yansıdığını ve maktulün 6 ay hapiste kaldıktan sonra delil yetersizliğinden beraat ettiğini anlattı.

Şerife A, maktulün kendisini sürekli arayarak tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Olaydan bir gün önce kızım annemin yanına gitti. İstemiyordum ama ısrarına dayanamadım. Annem beni arayarak, kızımın bursunu yediğim yönünde şikayette bulunacağını söyledi. Kızım eve döndü, telefonla arayarak onları yüzleştirdim. Kızım böyle bir şey olmadığını söyledi. Maktul aradı ve tehdit etti. Ben de sinirlendim ve annemin evine gittim. Yoldaki marketten bıçak aldım. Eve gittiğimde annem üzerime saldırdı, onu kenara ittim, kocasının gelmesini istedim. Devamında maktul sopayla çıktı. 'Sana yaptıklarımı kızına da yapacağım.' diyerek sopayı savurdu. Kolumu yüzüme ve kafama siper ettim. Kendimi korumak amacıyla maktule bir kez bıçakla vurdum. Sonra oradan ayrıldım. Bir süre dışarıda kaldıktan sonra polisi arayarak teslim oldum. Maktul, kız kardeşimi de taciz etmiştir."

Maktulün oğlu Ali K. de sanığın iddialarının doğru olmadığını ileri sürerek, sanığın babasını bıçakladıktan sonra kahvehaneye giderek, "Bu adamı vurdum, hak ettiği buydu." dediğini bildiğini söyledi.