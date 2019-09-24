HABER

Kocaeli’deki halk otobüslerinden çıkanlar şok etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 10:32 | Son Güncelleme

Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi ve polis ekipleri tarafından özel halk otobüslerine yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında yapılan aramalarda araçlarda çok sayıda bıçak, sopa, beyzbol sopası ve çivi çakılı sopa ele geçirildi.Kocaeli’de özel halk otobüslerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli’deki halk otobüslerinden çıkanlar şok etti

Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi ve polis ekipleri tarafından özel halk otobüslerine yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında yapılan aramalarda araçlarda çok sayıda bıçak, sopa, beyzbol sopası ve çivi çakılı sopa ele geçirildi.
Kocaeli’de özel halk otobüslerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla Gebze’de yapılan denetimlerde ele geçirilen aletler pes dedirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı denetim ekipleri ile Kocaeli İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Gebze’de özel halk otobüslerine yönelik geniş kapsamlı denetim yaptı. Ortak denetimlerde 66 özel halk otobüsü denetimden geçti. Ekipler, ehliyet ve şoför kartları ile araç belgelerini kontrol etti.
Denetimler kapsamında kontrol edilen 66 halk otobüsünden 12 araca cezai işlem uygulandı. 7 araca muayene, 2 araca kılık kıyafet yönetmeliği, 1 araca personel çalışma belgesi, 1 araca yönetmelik dışı aksesuar ve 1 araca da yönetmeliğe uymadığından dolayı ceza kesildi. Yapılan aramalarda bazı özel halk otobüslerinin içerisinden çıkan malzemeler ekipleri şaşırttı. Aramalarda çakı, bıçak, sopa, beyzbol sopası ve çivi çakılı sopa ele geçirildi.

Kocaeli’deki halk otobüslerinden çıkanlar şok etti

Kocaeli’deki halk otobüslerinden çıkanlar şok etti

Kocaeli’deki halk otobüslerinden çıkanlar şok etti

GÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntülediGÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntüledi
Tarihi eser satıcısına suçüstü: 133 sikke ile 22 adet kağıt para ele geçirildiTarihi eser satıcısına suçüstü: 133 sikke ile 22 adet kağıt para ele geçirildi
Bacaya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardıBacaya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Saldırı için İran'ı sorumlu tuttular!

Saldırı için İran'ı sorumlu tuttular!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.