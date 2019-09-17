Bunun üzerine söz verilen cumhuriyet savcısı, söz konusu talimatlara cevaplarının beklenmesine ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme Heyeti Başkanı Atilla Darı, akli dengesi yerinde olmayan Harun Palu'ya kayyım tayin edilmediği için bugün kendisini dinleyemeyeceklerini, tanıklar R.T.T. ve Ş.K. için yazılan talimatlara cevap gelmediğini bildirdi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamaları yöneltilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu ile avukatları katıldı.

Hava, İsa, Ayşe ve Fatih Palu'nun müdafisi Alper Bayrak ise ortada bir ceset olmadığı için ölüm anı ve nedeni hakkında da bilgi sahibi olunamayacağını, bu nedenle müvekkillerinin ceza almalarının mümkün olmadığını ileri sürdü.

Tuncer Ustael'de narsist kişilik bozukluğu olduğunu düşündüklerini belirten Bayrak, "Bu hastalığa sahip kişilerin çevresindekilerin iradesini etkileyerek istediklerini yaptırdıklarını biliyoruz. Müvekkillerim mağdur olmuştur, iradelerinin sakatlandığını düşünüyorum. Bu konuda Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Sanık Tuncer Ustael de suçsuz olduğunu iddia ederek, aileyle ilgili her şeyi H.Ş'nin bildiğini, bu kişi dinlenmeden davanın aydınlatılamayacağını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, tanık Harun Palu'nun gelecek celse zorla getirilmesini ve kendisine kayyım tayin edilmesi konusunda Kocaeli 3. Sulh Ceza Mahkemesindeki dosyasının akıbetinin sorulmasına, R.T.T. ve Ş.K. hakkında yazılan talimatların cevaplarının beklenmesine, Tuncer Ustael hakkındaki iddianın araştırılmasının davanın seyrine bir yenilik katmayacağından reddedilmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.