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Kocaeli’nde kurşunlanan nakliye şirketi müdürü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 21:08 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca silahla vurulan nakliye şirketi müdürü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Olay öğlen saatlerinde Gölcük Çiftlik Mahallesi Özler Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca silahla vurulan nakliye şirketi müdürü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay öğlen saatlerinde Gölcük Çiftlik Mahallesi Özler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda nakliye firmasında müdürlük yapan Umut Duran adlı şahıs, yanına yaklaşan araçtan açılan ateş sonucunda kanlar içinde yerde kaldı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Umut Duran ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlenen ağır yaralı Umut Duran yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahıs ve şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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