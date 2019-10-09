AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Atalarımızdan kalan birtakım şifalı bitkiler var ve bunlar 'kocakarı ilacı' diye bir kenara atılmış, kimyasal ilaçlar ithal edilmeye başlanmış. Bizim bu kocakarı ilaçlarından istifade etmemiz gerekiyor." dedi.

Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunmasında, Bunların Üretiminde ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ile Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın başkanlığında toplandı.

Komisyona davet edilen Veysel Eroğlu, tıbbi ve aromatik bitki pazarının önemine değinerek, günümüzde 110 milyar dolar civarında olduğu belirtilen pazarın, 2050 yılına kadar 500 milyar dolarlık bir potansiyele ulaşmasının söz konusu olduğunu söyledi.

Bakanlığı döneminde yaptıkları çalışmayla, Türkiye'ye bu alanda 5 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlediklerini anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalarla 5 milyar dolar seviyesinin üzerinde ihracat gerçekleştireceğimize inanıyorum. Türkiye iklimlerin de kavşak noktası olduğu için biyolojik fauna açısından çok zengin. Biyolojik çeşitlilik açısından bizden daha az potansiyele sahip olmasına rağmen Çin, Hindistan ve Almanya başı çekmektedir. Türkiye'nin enerjiden sonra en fazla ithal ettiği ürün ilaçtır. Atalarımızdan kalan birtakım şifalı bitkiler var ve bunlar 'kocakarı ilacı' diye bir kenara atılmış, kimyasal ilaçlar ithal edilmeye başlanmış. Bizim bu 'kocakarı ilaçlarından' istifade etmemiz gerekiyor. Kimyasal ilaç ithalatının azalması açısından bu durumu önemsiyorum. Bitkilerin özellikle gıda takviyesi olarak kullanılmasında büyük fayda olacağını düşünüyorum."