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'Kocam beni eskortla aldatıyor' diyerek boşanma davası açmıştı! Mal varlığına el konulan fenomen Neslim Güngen'den olay iddia! 'Senin boğazını keserim...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.02.2024 14:58 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konulmuştu. Dilan Polat davasıyla birlikte adını daha çok duyduğumuz Neslim Güngen geçtiğimiz aylarda 'Kocam beni eskortla aldatıyor' diyerek boşanma davasını açtığını açıklamıştı. Neslim Güngen kocası tarafından tehdit edildiğini söyledi ve iddiaları olay oldu.

'Kocam beni eskortla aldatıyor' diyerek boşanma davası açmıştı! Mal varlığına el konulan fenomen Neslim Güngen'den olay iddia! 'Senin boğazını keserim...

Sosyal medya fenomeni ve 127 güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konulmuştu.

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Dilan Polat ile birlikte başlayan fenomenler soruşturması kapsamında mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen bir darbe de 11 yıllık eşi İnanç Güngen tarafından almıştı. Eşinin kendisini eskortla aldattığını öğrenen Güngen gözyaşları içinde boşanmak istediğini açıklamıştı.

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Boşanma davası açtığını duyuran Neslim Güngen kocası tarafından tehdit edildiğini söyledi ve iddialarıyla dikkat çekti.

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Güngen; ''Bu bir ihbar niteliğindedir. İnanç Güngen tarafından anlaşmalı boşanmaya gitmek istiyorum. Ama kendisi savaşmalı bir boşanma istiyor. İnanılmaz zorluklarla etrafımdaki herkese saldırıyor. Ailemin, benim ve çocuklarımın başına bir şey gelirse sorumlusu İnanç Güngen'dir.

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'Boğazını keserim senin' diyor videoları var ben nasıl 11 yıl böyle bir adama kattlanmışım, görmemişim. Polise takii ki gittim. Ses kayıtları var elimde.
Başıma bir şey gelirse bunun da bedelini ödeyeceksin İnanç Güngen.' dedi.

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