TÜİK'ten korkutan rapor geldi! Türkiye alarm veriyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2025 Doğum İstatistikleri, Türkiye’de doğurganlık hızındaki düşüşün sürdüğünü ortaya koydu. Verilere göre 2025 yılında canlı doğan bebek sayısı 895 bin 374 oldu. Doğan bebeklerin yüzde 51,4’ünü erkekler, yüzde 48,6’sını ise kız çocukları oluşturdu.

Gökçen Kökden

Türkiye’de toplam doğurganlık hızı ise son yılların en düşük seviyelerinden birine geriledi. 2001 yılında kadın başına 2,38 çocuk olan toplam doğurganlık hızı, 2025 yılında 1,42 çocuğa düştü. Böylece doğurganlık oranı, nüfusun kendini yenileme seviyesi kabul edilen 2,10’un altında kalmaya devam etti.

DOĞUM ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

TÜİK verilerine göre 2025 yılında toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa’da kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı 3,15 olarak açıklandı.

Şanlıurfa’yı:

2,53 çocuk ile Şırnak,
2,23 çocuk ile Mardin takip etti.

Türkiye genelinde doğurganlık hızının 3 çocuk ve üzerinde olduğu tek il ise Şanlıurfa olarak kayıtlara geçti.

DOĞUM ORANININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER

Doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise Bartın oldu. Kentte kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı 1,09 olarak ölçüldü.

Bartın’ın ardından:

İzmir 1,10,
Eskişehir 1,11,
Ankara 1,11,
Zonguldak 1,11

oranıyla listenin alt sıralarında yer aldı.

DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

TÜİK verileri, son yıllarda doğurganlık oranlarında belirgin düşüş yaşandığını ortaya koydu. 2017 yılında toplam doğurganlık hızının 2,10’un altında kaldığı il sayısı 57 iken, bu sayı 2025’te 76’ya yükseldi. Ayrıca doğurganlık hızının 1,50’nin altında kaldığı il sayısı da 4’ten 59’a çıktı.

Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılan karşılaştırmada Türkiye’nin toplam doğurganlık hızının 1,42 olduğu belirtildi. AB ülkeleri arasında en yüksek doğurganlık oranı 1,72 çocuk ile Bulgaristan’da görülürken, en düşük oran 1,01 çocuk ile Malta’da kaydedildi. Türkiye ise bu verilerle Avrupa Birliği ülkeleri arasında 11. sırada yer aldı.

EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELDİKÇE DOĞUM ORANI DÜŞÜYOR

Araştırmada annelerin eğitim durumuna göre doğurganlık oranları da dikkat çekti.

2025 yılında ilkokul mezunu annelerde toplam doğurganlık hızı 2,51 çocuk olurken,
yükseköğretim mezunu annelerde bu oran 1,24 çocuk olarak hesaplandı.

Kent-kır ayrımına göre incelenen verilerde, doğurganlık hızının kırsal bölgelerde daha yüksek olduğu görüldü.

2025 yılında kırsal bölgelerde toplam doğurganlık hızı 1,75, orta yoğun kentlerde 1,53, yoğun kentlerde ise 1,33 çocuk oldu.

İLK KEZ ANNE OLANLARIN YAŞI YÜKSELDİ

TÜİK verilerine göre annelerin doğum yaşı da yükselmeye devam ediyor. 2001 yılında doğum yapan annelerin ortalama yaşı 26,7 iken, 2025 yılında bu yaş 29,4’e çıktı. İlk kez anne olan kadınların ortalama yaşı ise 27,5 olarak açıklandı. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 29 yaş ile Artvin oldu. İstanbul ve Tunceli 28,9 yaş ile onu takip etti. İlk doğum yaşının en düşük olduğu il ise 24,4 yaş ile Şanlıurfa olarak kaydedildi.

15-19 yaş grubundaki doğum oranlarında da dikkat çekici düşüş yaşandı. 2001 yılında binde 49 olan adölesan doğurganlık hızı, 2025 yılında binde 9’a geriledi.

