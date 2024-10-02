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  4. 'Kocam yasakladığım şeyleri yapıyor' deyince inanamadı... Sözünü kesip bir kez daha sordu! Nur Viral'in canlı yayınındaki itiraf gündem oldu

'Kocam yasakladığım şeyleri yapıyor' deyince inanamadı... Sözünü kesip bir kez daha sordu! Nur Viral'in canlı yayınındaki itiraf gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.10.2024 15:53
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Beyaz Tv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Nur Viral'in programında işlenen konular ve programdaki itiraflar sık sık sosyal medyanın gündemine oturuyor. Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun konuk olduğu programa bu defa canlı yayındaki bir itiraf damga vurdu. Telefonla bağlanan bir izleyici 'Kocam yasakladığım şeyleri yapıyor' deyince Civelekoğlu inanamadı ve konuğun sözünü kesip bir kez daha sordu. Canlı yayındaki bu anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine

'Kocam yasakladığım şeyleri yapıyor' deyince inanamadı... Sözünü kesip bir kez daha sordu! Nur Viral'in canlı yayınındaki itiraf gündem oldu

MYNET- Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşüyor. Programa gelen itiraflar ve canlı yayında yapılan yorumlar ise herkesi şaşırtıyor.

Nur Viral'e bazı günler uzman isimler eşlik ediyor ve aile ilişkilerini yorumluyorlar. Programın son bölümüne Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun konuk oldu.

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CANLI YAYINDAKİ İTİRAF ŞAŞIRTTI

Canlı yayında gelen bir itiraf ise yine hayrete düşürdü. Bir kadın izleyici yayına bağlanıp 'kocam yasakladığım şeyleri yapıyor' dedi.

Civelekoğlu ise bu sözleri duyunca inanamadı ve konuğun sözünü kesip 'Eşinize yasakladığınız şeyler mi? Bir dakika eşinizden mi bahsediyorsunuz? Yoksa oğlunuzdan mı?' diye sordu.

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'DAHA MI ÇEKİCİ GELİYOR?'

Nur Viral ise söze girip 'Burada hassas bir soru var' dedi. Kadın izleyici ise 'Ben kapalı olduğum için mesela daha açık kadınlara bakmaması gerektiğini söylüyorum ama bakıyor. Daha mı çekici geliyor acaba?' diye sözlerine devam etti.

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Civelekoğlu ise bu soru üzerine 'bir kadın eşine kural koyduğunda ve o kadın kuralları kontrol ettiğinde bütün çekiciliğini kaybeder. Çünkü o kadın artık onun için kazanılması gereken bir kadın olmaktan çıkıp kural koyan bir öğretmene bir müdüre dönüşmüştür. Bu yasağı koyan kadının eşine hiç çekici gelmediğini söyleyebilirim.' yanıtını verdi.

Programdaki bu anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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