Kocaoğlu’nun adaylık açıklamasına AK Parti İzmir’den ilk yorum

Daha önce aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yeniden aday olabileceği sinyali vermesine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sekreteri Kemal Büyükkesim, "CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının belirlenme sürecinde tam bir tiyatro izliyoruz" dedi.

1 Ekim tarihinde CHP’den yeniden aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, adayın açıklanmasına kısa süre kala sürpriz bir açıklama yaptı. Kocaoğlu açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarını sürdürdüğü en büyük kent olan İzmir’de ortaya çıkan tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım” ifadelerini kullandı.

Kocaoğlu’nun açıklamasının ardından AK Parti İzmir’den ilk yorum geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sekreteri Kemal Büyükkesim, AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin CHP’de kaybetme telaşına neden olduğunu söyledi.

“Tiyatro izliyoruz”

Aziz Kocaoğlu’nun yeniden göreve talip olmasının bunun göstergesi olduğunu savunan Kemal Büyükkesim, "Aziz Kocaoğlu daha 3 ay önce partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel merkez yöneticilerini sert bir dille eleştirerek bir daha aday olmayacağını açıklamıştı. Daha dün ’artık torun bakacağım’ diyen Kocaoğlu, bu gelişmeyle birlikte tekrar aday olacak gibi. İzmirliler, 31 Mart’ta buna gerekli cevabı sandıkta en güzel şekilde verecek ve bu tutarsızlığı en iyi şekilde değerlendirecektir. İzmir, CHP’li siyasetçilerin egolarını tatmin edebilecekleri bir kent değildir. CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının belirlenme sürecinde tam bir tiyatro izliyoruz. İzmir’i gerçekten seven ve İzmirlilere yürekten hizmet etmek isteyenler ile bu tiyatroyu oynayanlar arasında vatandaşlarımız tercihini ortaya koyacak. Nihat Zeybekci ile yakalanan ivme her geçen gün artarken, yaşanan bu gelişme CHP’deki İzmir’i kaybetme korkusunun en açık göstergesidir. Ne yaparsanız yapın, kimi aday gösterirseniz gösterin artık İzmirliler CHP’nin iş bilmez, baskıcı yönetim anlayışından bıkmış durumdadır” diye konuştu.