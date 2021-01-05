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Kocası çocuklarına ölen eski eşinin adını vermek istedi

05.01.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Kocası çocuklarına ölen eski eşinin adını vermek istedi

Bir adam, eşinin doğmamış çocuklarına ölen eski karısının adını vermek istedi. Böylece Facebook'ta bir tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu.

Kocasının ölen eşinin adını kızına vermeyi reddeden kadın eşi ve ailesi tarafından eleştirildi. Bebeklerine isim bulmakta zorlanan birçok ebeveynin aksine, doğmasını bekledikleri kızlarının ismi hazırdı. Çünkü müstakbel baba doğacak olan kızına ölen eski eşinin adını vermek istiyordu. Ancak kocasının bu planını duyan kadın öfkeden deliye döndü.

Sosyal medyada bir gönderi paylaşan kadın “Eşim ve ailesi doğacak olan kızımıza eşimin ölen karısının adını vermeyi reddettiğim için beni aşırı tepki vermekle suçluyor. Ölmüş olması çok üzücü ama düğün fotoğrafları hala ortalıkta ve boynunda onun alyansını taşımasına ses çıkarmamakla yeterince makul olduğumu düşünüyorum. Çocuğumuza onun adını vermek bence fazla ileri gitmek olur. Haksız mıyım?” dedi.

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Facebook’ta paylaşılan post 1.500’ün üzerinde yorum aldı. İnsanların çoğu kocanın önerisini bencillikle tanımlarken, diğerleri de ölen eşinin yasını tutmayı sürdüren kocanın yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

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Bir kullanıcı, yazdığı yorumda “Evet, bu çok yanlış. Bunun sana nasıl hissettireceğini anlayamıyor mu? Eğer hala ölmüş eşinin yasını tutuyorsa seninle neden evlendi? Bu çok bencilce. Üzgünüm ama ölen karısını senin ve çocuğunun önüne koymayan bir kocayı hak ediyorsun” dedi.

Başka bir kullanıcısı ise “Eski eşinin ölmesi çok üzücü ama sen ve çocuğunuz onun geleceğisiniz. Sana karşı tamamen mantıksız ve bencilce davranılıyor” dedi.

Bir diğer kullanıcı da “Bu çok tuhaf. Bebek kendi kimliğine sahip olmalı, bu kadar basit. Bence eşinizin yasla iglil yardım alması gerekiyor. Net düşünebildiğini sanmıyorum” dedi. Gelen yorumlardan birinde de “Bu tartışma senin ve eşinin arasında kalmalıydı, ailesinin bu konuya karışmaması gerekir. Bu her açıdan yanlış ve tuhaf bir durum. Etrafta ölen karısıyla ilgili yeterince anı var” sözleri yer aldı.

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