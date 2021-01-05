Kocası çocuklarına ölen eski eşinin adını vermek istedi

Kocasının ölen eşinin adını kızına vermeyi reddeden kadın eşi ve ailesi tarafından eleştirildi. Bebeklerine isim bulmakta zorlanan birçok ebeveynin aksine, doğmasını bekledikleri kızlarının ismi hazırdı. Çünkü müstakbel baba doğacak olan kızına ölen eski eşinin adını vermek istiyordu. Ancak kocasının bu planını duyan kadın öfkeden deliye döndü.

Sosyal medyada bir gönderi paylaşan kadın “Eşim ve ailesi doğacak olan kızımıza eşimin ölen karısının adını vermeyi reddettiğim için beni aşırı tepki vermekle suçluyor. Ölmüş olması çok üzücü ama düğün fotoğrafları hala ortalıkta ve boynunda onun alyansını taşımasına ses çıkarmamakla yeterince makul olduğumu düşünüyorum. Çocuğumuza onun adını vermek bence fazla ileri gitmek olur. Haksız mıyım?” dedi.

Facebook’ta paylaşılan post 1.500’ün üzerinde yorum aldı. İnsanların çoğu kocanın önerisini bencillikle tanımlarken, diğerleri de ölen eşinin yasını tutmayı sürdüren kocanın yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bir kullanıcı, yazdığı yorumda “Evet, bu çok yanlış. Bunun sana nasıl hissettireceğini anlayamıyor mu? Eğer hala ölmüş eşinin yasını tutuyorsa seninle neden evlendi? Bu çok bencilce. Üzgünüm ama ölen karısını senin ve çocuğunun önüne koymayan bir kocayı hak ediyorsun” dedi.