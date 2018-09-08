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Kocası tarafından sevgilisiyle yakalanan kadın sevgilisini böyle korudu

DÜNYA HABERLERİ  | 08.09.2018 15:42 | Son Güncelleme

Çin'de eşinden şüphelenen adam karısını takibe aldı ve sonrasında ortaya bu görüntüler çıktı. Şüphesinde haklı olduğunu ortaya çıkaran adam, karısının davranışını görünce iyice çılgına döndü. Öfkeli adam, çifte unutamayacağı bir ders verdi.

Çin'de eşinden şüphelendiği için bir süre onu takip eden adam, şüphesinin doğru olduğunu ortaya çıkardı. Karısı ve karsının sevgilisini yatakta yakalayan koca, gördüğü manzara karşısında adeta çıldırdı. Şüphelendiği karısını takibe alan adam birkaç kişiyi de yanına alarak karısı ve karısının sevgilisini yatakta yakalamayı başardı.

Çileden çıkan öfkeli adam karşısında, sevgilisini koruyan karısını görünce gözlerine inanamadı. Kızgın adam karısını ve karısının sevgilsini orada dövmek isterken, karısı sevgilisini korumaya çalıştı. Öfkeli adamın karısının sahip çıktığı sevgilisi ise hiçbir şey yapamadan orada kalırken daha sonra yanındaki arkadaşları ile beraber o adama unutamayacağı ders veriliyor.

Sürekli artan ve yoğun nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Çin'de sık sık bu tarz görüntüler sosyal medyada yayılıyor. Orada nüfus dengesizliği, sahte evlilikler ve resmi evliliklerinden mutlu olmayan çiftlerin bu tarz olayları çok sık yaşanıyor. Sosyal medyada yayılan bu görüntü ise çok konuşulanlar arasında.

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