Kocası tarafından sevgilisiyle yakalanan kadın sevgilisini böyle korudu

Çin'de eşinden şüphelendiği için bir süre onu takip eden adam, şüphesinin doğru olduğunu ortaya çıkardı. Karısı ve karsının sevgilisini yatakta yakalayan koca, gördüğü manzara karşısında adeta çıldırdı. Şüphelendiği karısını takibe alan adam birkaç kişiyi de yanına alarak karısı ve karısının sevgilisini yatakta yakalamayı başardı.
Çileden çıkan öfkeli adam karşısında, sevgilisini koruyan karısını görünce gözlerine inanamadı. Kızgın adam karısını ve karısının sevgilsini orada dövmek isterken, karısı sevgilisini korumaya çalıştı. Öfkeli adamın karısının sahip çıktığı sevgilisi ise hiçbir şey yapamadan orada kalırken daha sonra yanındaki arkadaşları ile beraber o adama unutamayacağı ders veriliyor.
Sürekli artan ve yoğun nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Çin'de sık sık bu tarz görüntüler sosyal medyada yayılıyor. Orada nüfus dengesizliği, sahte evlilikler ve resmi evliliklerinden mutlu olmayan çiftlerin bu tarz olayları çok sık yaşanıyor. Sosyal medyada yayılan bu görüntü ise çok konuşulanlar arasında.
İran güçleri Erbil'de kampa saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
Tunceli Valisi ile Ferhat Tunç sosyal medyada birbirine girdi
Çanakkale'de mide bulandıran olay!
Mısır 75 kişiye idam cezası verdi!
CHP'de deprem! Hep birlikte istifa ettiler
Ayşegül'den günlerdir haber yok! 'Güle oynaya gitti'
80 bin kişi alınacak!
Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı
Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik
Okuyucu Yorumları 0 yorum