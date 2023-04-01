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Kocasını başka bir kadınla yatakta basınca öfkeden deliye döndü! Eşini tekme tokat dövdü, bir de o anları kaydetti

01.04.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kısa sürede gündem yaratan görüntülerde bir kadının kocasını sevgilisiyle yakaladığı anlarda geçirdiği sinir krizi gösterildi. Kocasının üzerine atlayarak bir anda saldıran kadının ihaneti gördüğünde intikamı sosyal medyada viral oldu.

Kocasını başka bir kadınla yatakta basınca öfkeden deliye döndü! Eşini tekme tokat dövdü, bir de o anları kaydetti

İsmi açıklanmayan bir kadın kocasının kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip etmeye karar verdi. Kocasının her gün aynı eve girdiğini fark eden kadın basın yaptı ve karşısında bir anda eşi ve sevgilisini aynı yatakta gördü. Gördükleri karşısında çılgına dönen kadın kocasına saldırdı. Soğukkanlılığını kaybeden kadın kocasına tokat ve yumruk atmaya başladı. O anlar ise bir başka kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcıları ihanet görüntülerine yoğun ilgi gösterirken kadının intikamına dair pek çok yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kadının hareketinden dolayı takdir ederken bazıları ise yaptığının yanlış olduğunu savundu.

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