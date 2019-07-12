Kocasını öldüren kadına 15 yıl hapis cezası

HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde, kocasını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp gömdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Havva Z. ve avukatı ile tarafların yakınları katıldı.

Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada, mahkeme heyeti, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Havva Z'ye "haksız tahrik ve iyi hal indirimi" uygulayarak 15 yıl hapis cezası verdi.

Sanık avukatı Mehtap Sert, duruşma çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Havva Z. tahliye edilene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Avukat Sert, ölen kişinin şizofren olması ve yapacağını söylediği her şiddet eylemini yerine getirmesi nedeniyle müvekkili için meşru müdafaa savunması hükümlerinin uygulanmasını istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Havva'nın kocası daha önce 'kızın gelsin onu öldüreceğim, kimse onu bulamayacak' şeklinde tehdit sözleri söylemiş. Biz bunun meşru müdafaaya girdiğini söyledik. Adamın söylediğini, yapacağını iddia ettik. Çünkü Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 3 yıl önce bir dava açılmış. Mikail Z, babasını ve ailesinin birkaç üyesini yaralamış. Mikail'in babası net olarak 'oğlunun şizofren raporuna dayanarak suç işlediğini ve bundan ceza almadığını' söylemiş. Şimdi babası ve ailesinin böyle bir kanaati varken, Havva'da, Mikail'in kızını öldüreceği kanaati oluşmasın mı? Mahkeme haksız tahrik indirimleriyle birlikte 15 yıl hapis cezası verdi. Bu olayda verilebilecek en düşük cezaydı. Bu açıdan iyi."

- Olay

Belen ilçesinde, ocak ayında Mikail Z'ye ulaşamayan yakınları görüştükleri eşi Havva Z'nin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine durumu polise bildirmişti.

Karakolda ifadesi alınan Havva Z'nin, eşini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilmişti.

Evin yakınlarındaki bir bahçede arama yapan polis ekipleri, Mikail Z'nin 4 parçaya ayrılmış ve battaniyeye sarılmış cesedini toprağa gömülü halde bulmuştu.

