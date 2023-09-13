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Kocasını öldüren kadından olay sözler: Bıçakta parmak izi çıkmasın diye...

13.09.2023 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de tartıştığı eşi Barış Selahattin Ener'i öldüren Emel Ener ilk duruşmada kan donduran sözler söyledi. Ener, bıçakta parmak izi çıkmadığı yönündeki soruya, "Parmak izi çıkmasın diye herhangi bir girişimde bulunmadım" dedi.

Kocasını öldüren kadından olay sözler: Bıçakta parmak izi çıkmasın diye...

Olay, 27 Mart'ta saat 02.00 sıralarında 15 Mayıs Mahallesi 720 Sokak'taki apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Barış Selahattin Ener ile aynı kafeteryada çalışan eşi Emel Ener, arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Emel Ener, mutfaktan aldığı bıçak ile eşini sırtından bıçakladı. Barış Selahattin Ener hayatını kaybetti, Emel Ener polis ekiplerince gözaltına alındı. İlk ifadesinde, eşinin kendisine saldırdığı için bıçakladığını söyleyen Emel Ener, tutuklandı. Emel Ener'in daha önce İstanbul'da bir hava yolu şirketinde kabin amiri olarak çalıştığı, Barış Selahattin Ener ile tanışıp evlendikten sonra Denizli'ye yerleştikleri ve boşanma aşamasında oldukları belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Emel Ener hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede çiftin sık sık tartıştığı, karşılıklı darp davaları açtığı, genç kadının eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldığı bilgisi yer aldı. Olay günü çiftin barışmak için yemeğe çıktığı fakat dönüşte yine tartıştıkları kaydedildi. Emel Ener, ilk ifadesinde eşinin kendisine bıçakla saldırdığını, elleriyle eşinin elini tuttuğunu, o sırada bıçağın omzuna girdiğini, sonra eşinin yere düştüğünü, bıçağın bulunduğu yerden çıktığını söyledi. İddianamede, Ener'in 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Tutuklu sanık Ener'in yargılanmasına, bugün Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya, sanık Emel Ener, avukatı ve öldürülen Barış Selahattin Ener'in ailesinin avukatı ve tanıklar katıldı.

'YERDEYKEN DEFALARCA TEKME ATTI'

Emel Ener, eşinden sık sık şiddet gördüğünü belirtip, "Alkolle ilgili sıkıntıları vardı. AMATEM'de tedavi gördü, psikolojik destek aldı. Boşanmak istediğimi söyleyince çok sinirlendi. Olay günü alkollüydü. Bana, 'Otur' diye bağırdı. Bunun üzerine mutfakta oturdum. İlk önce boğazıma sarıldı, sıkmaya çalıştı. Yerde bir süre boğuştuk. Yerdeyken bana tekme attı. 'Seni kıtır kıtır doğrayacağım, bu gece bu evden ölün çıkacak' diye tehdit etti. Ağır küfürler etti. 'Sen ölüsün' dedi. Bıçağı alıp, mutfaktan çıktı. Ben öylece kaldım. Giyinme odasına geçtim. Arkamdan gelip, bir şeyle başıma vurdu, yere düştüm. Yerdeyken defalarca tekme attı. Ayağa kalktığım sırada bana bıçakla saldırdı. Bıçağı tutmaya çalıştım, yere düştü. Biraz kan geldiğini gördüm. Öleceğini düşünmedim. Tekrar kalkıp, bana saldırır korkusu ile bıçağı mutfağa götürüp, bıraktım. Kendine gelmesi için yüzüne birkaç tokat attım. Korkuyla annemi aradım. Annemi aradığımda nefes alıyordu" dedi.

Bıçakta parmak izi çıkmadığı sorulduğunda ise Ener, "Parmak izi çıkmasın diye herhangi bir girişimde bulunmadım" dedi. Mahkeme heyeti, Emel Ener'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 5 Aralık'a erteledi.

(DHA)

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