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  4. Kocasını sevgilisine öldürten sanığa 15 yıl hapis cezası

Kocasını sevgilisine öldürten sanığa 15 yıl hapis cezası

11.05.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de 2019 yılında garson olarak çalışan Barış Kaynak'ın (35) silahla başına 2 el ateş edilerek öldürülmesine ilişkin açılan dava karara bağlandı. Cinayetin azmettiricisi olduğu belirtilen maktulün eşi Şerife Kaynak'ı "Tasarlayarak eşi kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, Şerife Kaynak'ın sevgilisi Zafer Kürşad Özdemir'i ise "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Şerife Kaynak ve Zafer Kürşad Özdemir ile taraf avukatları hazır bulundu. Müştekiler de duruşmaya katıldı. Her iki sanık da yaptıkları son savunmada üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, kararında, sanık Zafer Kürşad Özdemir'in maktulü takip ederek ve tasarlayarak cinayeti işlediğini, diğer sanık Şerife Kaynak'ın ise azmettirici olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti sanık Zafer Kürşad Özdemir'i "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası "Ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma" suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis ile 820 lira adli para cezasına çarptırdı. Maktulün eşi olan sanık Şerife Kaynak ise "Tasarlayarak eşi kastan öldürmeye yardım" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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İDDİANAME

Ümraniye'de garson olarak çalışan 2 çocuk babası 35 yaşındaki Barış Kaynak, 28 Ocak 2019 gecesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki evine girmek istediği sırada motosikletli bir saldırgan tarafından başına iki el ateş edilerek öldürüldüğü tespit edilmişmiş ve soruşturma başlatılmıştı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Maktul Barış Kaynak'ın eşi olan Şerife Kaynak ile Zafer Kürşad Özdemir'in aralarında gönül ilişkisi bulunduğu tespit edildiği ve sanık Özdemir'in sanık Şerife Kaynak'ı kıskandığını ve maktulü öldüreceğini çeşitli ortamlarda söylediği aktarılmıştı. İddianamede iki sanığın ifadesine de yer verilmişti.

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"SUÇSUZUM"

Sanık Özdemir verdiği ifadesinde "Benim Şerife Kaynak ile yaklaşık 1,5 yıldır ilişkim var. Olaydan 15 gün önce Şerife ile dini nikâh yapmıştık. Ben Barış Kaynak'ı öldürmedim. Öldürdüğümü de Şerife'ye söylemedim. Ben suçsuzum" demişti. Şerife Kaynak ise verdiği ifadede Barış Kaynak'ı Zafer Kürşad Özdemir'in öldürdüğünü daha sonrada kendisini arayıp öldürdüğünü söylediğini belirtmişti.

"CİNAYETİ AZMETTİRMEDİM"

Şerife Kaynak " Zafer Kürşat Özdemir ile benim olaydan 7 ay öncesinde başlayan bir gönül ilişkim vardı. Olay günü memleketim Tokat'taydım. Ben olaydan iki saat önce eşimi arayıp evde olup olmadığını sordum çünkü hastaydı. Zafer Kürşad ile görüştüğümde bana eşimi öldürdüğünü söyledi. Daha sonra eltim beni aradı ve eşimin öldüğünü haber verdi. Ben de İstanbul'a gelmek için yola çıktım. Zafer Kürşat Özdemir'i azmettirmedim. Suçsuzum" demişti. İddianamede Sanık Zafer Kürşad Özdemir'in "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, Sanık Şerife Kaynak'ın ise "Eşe karşı kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ümraniye
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Memelekete bak ne yöneticisi doğru dürüst ahlaklı nede vatandaşı doğru dürüst ahlaklı,son 15_20 yılda geldiğimiz nokta,sorsan dindar ahlaklı saygılı çalışkan toplum oluşturucaklardı ama olanlara bakılınca hem Allah hem yallah mantık buymuş kandırılmışız,

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