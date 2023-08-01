Kocasını sevgilisine öldürttü! 'Başı dik' görüntüsü ile herkesi şaşkına çevirdi! 'Yasak aşk' skandalı...

Kan donduran olay, önceki gün saat 01.15 sıralarında İmaret Mahallesi 169. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın son katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, annesi ile birlikte yaşayan Mehmet Ali Başar (24), kapı zili çalması üzerine uykusundan uyandı. Kapıyı açmasıyla birlikte silahla vurulan Mehmet Ali Başar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerinden olay yerinden kaçan şahısların içinde bulunduğu otomobili plakasından tespit etti.

CİNAYET ZANLILARI EŞİ VE SEVGİLİSİ ÇIKTI

Yapılan araştırmalar neticesinde araç içerisinde Mehmet Ali Başar’ın resmi nikahlı eşi E.B. ile sevgilisi M.B., T.K., F.H.Ş., S.A. ve G.T.’nin olduğu belirlendi. Cinayetle ilgisi bulunduğu ortaya çıkan 6 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen cinayet zanlılarından E.B. ile sevgilisi M.B. ve T.K.’nin öldürülen Mehmet Ali Başar’ın evine çıkıp zili çaldıkları, kapının açılmasıyla birlikte M.B.’nin iki el ateş ettiği, diğer 3 şüphelinin ise parkta bekledikleri öğrenildi.

EŞİNİ, SEVGİLİSİNE ÖLDÜRTTÜ

Öte yandan, E.B.’nin bir süredir ayrı yaşadığı kocasından kurtulmak için sevgilisine cinayeti işlettirdiği öne sürüldü.

Emniyetteki sorgularının ardından cinayet zanlısı E.B. ve sevgilisi M.B.’nin de aralarında olduğu 6 kişi polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 zanlı “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

