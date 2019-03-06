HABER

Kocatepe Gençlik Fuarı'na kayıtlar başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 17:05 | Son Güncelleme

TDV KAGEM tarafından bu yıl altıncısı 2-5 Mayıs'ta Kocatepe Camisi fuar alanında düzenlenecek Gençlik Fuarı için kayıtlar 10 Mart'ta sona erecek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KAGEM) bu yıl altıncısı 2-5 Mayıs tarihlerinde Kocatepe Camisi fuar alanında düzenlenecek Gençlik Fuarı için kayıtlar başladı.

TDV KAGEM'den yapılan açıklamaya göre, 2-5 Mayıs tarihlerinde Kocatepe Camisi fuar alanında düzenlenecek gençlik fuarının kayıtları, 10 Mart'a kadar yapılabilecek.

Fuarda, kurucusu ya da yürütücüsü gençlerden oluşan ulusal ve uluslararası ölçekte projeler üretip çalışmalar yapan kuruluşlara yer verilecek. Ayrıca fuarda yer alacak kuruluşlar, değerlendirme komisyonu tarafından yapılacak titiz bir çalışmayla belirlenip ilan edilecek.

Fuar kapsamında düşünce, kültür, sanat ve edebiyat dünyasının önde gelen isimleri bir araya gelirken gençlere yönelik faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, dergiler ve düşünce merkezleri de ortak bir platformda buluşabilecek.

Gençlik Fuarı'na katılmak isteyenler, "kocatepegenclikfuari.net" internet sitesinden 3 dilde yayınlanan başvuru formuna ulaşabilecek.

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
Üsküdar'da 3. İz Bırakan Kadınlar ZirvesiÜsküdar'da 3. İz Bırakan Kadınlar Zirvesi
Mehmet Gürbüz: "Sanayide yeni bir çağ başlayacak"Mehmet Gürbüz: "Sanayide yeni bir çağ başlayacak"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
6. Gençlik Fuarı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KA

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

Nefes kesen derbideki bomba gerçek ortaya çıktı

Nefes kesen derbideki bomba gerçek ortaya çıktı

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye'deki evinde öldürülmüş halde bulunan kadının katil zanlısı oğlu çıktı

Ümraniye'deki dehşette katil zanlısı polisi şoke etti! Cinayet sebebi pes dedirtti

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı!

Sümela Manastırı'nın ilk bölümü ziyarete açılıyor

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Küçük erkek çocuğu istismar edip... İğrenç! Hepsi flaş bellekten çıktı

İğrenç, hepsini kayda almış! Küçük erkek çocuğunu yakalayıp...

Teröristler yakmıştı, yeniden açılıyor

Teröristler yakmıştı, yeniden açılıyor

Evlilik hayaliyle kandırmış! Genç kıza büyük şok

Evlilik hayaliyle kandırmış! Genç kıza büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.