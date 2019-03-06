Kocatepe Gençlik Fuarı'na kayıtlar başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KAGEM) bu yıl altıncısı 2-5 Mayıs tarihlerinde Kocatepe Camisi fuar alanında düzenlenecek Gençlik Fuarı için kayıtlar başladı.

TDV KAGEM'den yapılan açıklamaya göre, 2-5 Mayıs tarihlerinde Kocatepe Camisi fuar alanında düzenlenecek gençlik fuarının kayıtları, 10 Mart'a kadar yapılabilecek.

Fuarda, kurucusu ya da yürütücüsü gençlerden oluşan ulusal ve uluslararası ölçekte projeler üretip çalışmalar yapan kuruluşlara yer verilecek. Ayrıca fuarda yer alacak kuruluşlar, değerlendirme komisyonu tarafından yapılacak titiz bir çalışmayla belirlenip ilan edilecek.

Fuar kapsamında düşünce, kültür, sanat ve edebiyat dünyasının önde gelen isimleri bir araya gelirken gençlere yönelik faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, dergiler ve düşünce merkezleri de ortak bir platformda buluşabilecek.

Gençlik Fuarı'na katılmak isteyenler, "kocatepegenclikfuari.net" internet sitesinden 3 dilde yayınlanan başvuru formuna ulaşabilecek.

