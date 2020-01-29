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Kocayayla kar tatilcilerini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 17:16 | Son Güncelleme

Bursa’nın Keles ilçesindeki meşhur Kocayayla bembeyaz görünümü ile günübirlik turistleri bekliyor.Kocayayla, sömestır tatili sebebi ile Uludağ’a gitmek isteyen tatilcileri tüm güzelliği ile bekliyor.

Kocayayla kar tatilcilerini bekliyor

Bursa’nın Keles ilçesindeki meşhur Kocayayla bembeyaz görünümü ile günübirlik turistleri bekliyor.
Kocayayla, sömestır tatili sebebi ile Uludağ’a gitmek isteyen tatilcileri tüm güzelliği ile bekliyor. Bin yüz elli rakımlı Kocayayla’da kar eksik olmuyor. Kış turizmi açısından tesis bulunmaması ve tanıtımının yapılmaması yüzünden Kocayayla bâkir ve âtıl bir şekilde duruyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocayayla’da yapımına başlanan bungalov tipi evler ve tesis Keles Belediyesi tarafından yaptırılıyor. Keles Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bulgalovların önümüzdeki yıllarda hizmete girmesi bekleniyor. Daha önce bir müteşebbis tarafından yapılan ve Keles Belediyesine devredilen bungalovlar ise önümüzdeki yıl yenilenerek hizmete girecek.
Yetkililer, “Kocayayla kış turizmine hazırlanıyor. Şu ân ise sömestır tatili sebebiyle Kocayayla günübirlikçileri bekliyor” dedi.
Kelesliler çocukları ile boş zamanlarında Kocayayla’ya gelerek buranın keyfini çıkarıyor.

Kocayayla kar tatilcilerini bekliyor

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