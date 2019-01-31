KoçSistem'in uygulaması Pixage İngiltere'deki spor salonlarında

İSTANBUL (AA) - KoçSistem’in tamamen kendi kaynakları ile geliştirdiği yüzde yüz yerli dijital yayıncılık uygulaması Pixage, İngiltere'deki 115 spor salonunda kullanılmaya başlandı.

KoçSistem'den yapılan açıklamaya göre, yenilikçi ürün, hizmet ve servisleriyle şirketlere rekabet avantajı ve verimlilik kazandıran KoçSistem, "Geleceği Keşfet" marka söyleminden yola çıkarak Türkiye’nin teknoloji üretimine somut projelerle katkı sunmaya devam ediyor.

KoçSistem’in 2008 yılında piyasaya sunduğu, yüzde yüz yerli dijital yayıncılık uygulaması Pixage, 2012 yılında İngiltere Premier Ligindeki 22 Stadyumun ekran yönetimini sağladıktan sonra yeni bir projeyle bir kez daha İngiltere’de kullanılmaya başlandı.

İngiltere’nin spor alanında uzman reklam şirketlerinden Sports Revolution ile yapılan anlaşma sonucunda, Cambridge, Workshire gibi popüler şehirler başta olmak üzere İngiltere’nin farklı bölgelerinde yer alan 115 spor salonundaki ekranların yönetimi Pixage uygulaması ile sağlanıyor.

Böylece spor salonlarındaki, tüm yayın akışı mekan ve zamana göre gruplanıyor, hedef kitleye doğru zamanda doğru mesajlar iletilebiliyor. Ekranlardaki içerikler, yönetim paneline entegre uygulamalarla (tarih, saat, hava durumu, döviz durumu) zenginleştirilirken, kaliteli yayın ve zengin görsel içeriklerle mesajlar hedef kitleye en etkili şekilde iletiliyor.