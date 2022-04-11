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Kod adı Sydney! iOS 16'dan büyük yenilik bekleyen iPhone kullanıcılarına kötü haber

11.04.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kod adı "Sydney" olan ve Haziran ayındaki WWDC'de (Dünya Geliştiriciler Konferansı) tanıtılması beklenen iOS 16 için bazı beklentiler gözler önüne serildi. iOS 16'nın özellikleri merak edilirken, teknoloji yazarı Mark Gurman, iPhone'ların yeni işletim sistemi sürümü olacak iOS 16'da neler ile karşılaşıp nelerle karşılaşmayacağımıza dair görüşlerini paylaştı.

Kod adı Sydney! iOS 16'dan büyük yenilik bekleyen iPhone kullanıcılarına kötü haber

Yeni iPhone işletim sistemi sürümü iOS 16 ve özellikleri merakla beklenirken, gözler Apple'ın iOS 16'yı tanıtacağı WWDC'ye (Dünya Geliştiriciler Konferansı) çevrildi. 6-10 Haziran arasında düzenlenecek WWDC22'nin ilk gününde iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, tvOS 16 ve watchOS 9'un tanıtılması bekleniyor. Ancak özellikle iPhone kullanıcıları, söz konusu iOS 16 olduğunda, iOS 16'nın tasarımı ve iOS 16'nın özellikleri için büyük umutlar beslediğini söylüyor. Teknoloji yazarı Mark Gurman'ın son bülteninde söyledikleri ise adeta iPhone kullanıcılarının iOS 16 için çok büyük umutlar beslememesi gerektiğini gösteriyor.

iOS 16 ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER İÇERECEK AMA...

Bloomberg'den Mark Gurman, tahminlerine dayanarak kod adı "Sydney" olan iOS 16'nın bildirimlerde ve sağlık takibi özellikleri konusunda önemli iyileştirmeler içereceğini söyledi. Ancak büyük bir tasarım değişikliği beklemediğini kaydetti.

Apple WWDC22

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Gurman, "Neredeyse on yıl önce çıkan iOS 7'den bu yana pek değişmemiş olsa da, iOS arayüzünün baştan sona yeniden tasarlanmasını beklemiyorum. Ancak iPadOS için yeni bir çoklu görev arayüzü olabilir." dedi.

Gurman watchOS 9'un aktivite ve sağlık takibinde büyük güncellemeler içerebileceğini söylerken, macOS 13'ün neler içereceği hakkında hiçbir ayrıntı vermedi.

APPLE'IN KARMA GERÇEKLİK BAŞLIĞI

Teknoloji yazarı "Bildiğim kadarıyla" diyerek, Apple'ın karma gerçeklik başlığının tanıtımının muhtemelen Haziran ayında söz konusu olmayacağını öne sürdü. Ancak iOS 16'nın beta sürümlerinin başlıkla ilgili referanslarla dolu olduğunu bildirdi. Gurman, burada başlığın işletim sistemi için rOS'tan söz etti.

YENİ MAC'LER YOLDA

Mac konusunda konuşan teknoloji yazarı, Apple'ın yeniden tasarlanmış yeni bir MacBook Air, yenilenmiş bir 13 inç MacBook Pro, güncellenmiş 24 inç iMac ve yeni bir Mac Mini olmak üzere birkaç yeni Mac modeli üzerinde çalıştığını yineledi. Bakalım bu modellerden WWDC'de sahneye çıkan olacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iOS
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