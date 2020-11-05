Koenigsegg'den dünyanın en hızlı otomobili için manidar paylaşım!

Dünyanın en hızlı otomobili SSC Tuatara seçilmişti hatırlarsanız. Biz de ortalama 508.7 km/s hız ile dünya rekoru kıran otomobilin test detaylarını sizlerle paylaşmıştık. Ancak daha sonra SSC Tuatara hakkında şoke eden gelişmeler yaşandı.

Tuatara'nın rekor testi için yayınlanan videosunda çeşitli incelemelerle bazı tutarsızlıklar bulundu. SSC ise tutarsızlıkları kabul ederek bunun kurgu ile alakalı olabileceğini, SSC Tuatara'nın rekorunun hala geçerli olduğunu savundu. Bir önceki rekorun sahibi ise Koenigsegg Agera RS'ti. Koenigsegg ise Facebook'tan bir önceki rekorun sahibi olan Koenigsegg Agera RS için yeni bir gönderi yayınladı.

KOENİGSEGG'TEN DÜNYANIN EN HIZLI OTOMOBİLİ GÖNDERİSİ

Koenigsegg, Koenigsegg Agera RS'in hız rekorununun üçüncü yılını Facebook'ta yaptığı paylaşımla kutladı. Firma, rekoru daha dünmüş gibi hatırladıklarının altını çizerek, Agera RS'in fotoğrafını paylaştı. Açıklamada ise dünyanın en hızlı otomobili rekorundan övgüyle bahsedildi. Ancak bu rekor, aksi kanıtlanmadıkça artık SSC Tuatara'ya ait. Koenigsegg'in ise paylaşımı ise bu anlamda dikkat çekti.