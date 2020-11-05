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Koenigsegg'den dünyanın en hızlı otomobili için manidar paylaşım!

OTOMOBİL HABERLERİ  | 05.11.2020 12:23 | Son Güncelleme

Dünyanın en hızlı otomobili unvanı kazanan SSC Tuatara için gündem bir hayli yoğun. Şimdi ise rekor kırdığı hız testinde bazı tutarsızlıklar bulunan SSC Tuatara'dan önce rekorun sahibi olan Koenigsegg, Facebook üzerinden oldukça anlamlı bir paylaşım yaptı.

Koenigsegg'den dünyanın en hızlı otomobili için manidar paylaşım!

Dünyanın en hızlı otomobili SSC Tuatara seçilmişti hatırlarsanız. Biz de ortalama 508.7 km/s hız ile dünya rekoru kıran otomobilin test detaylarını sizlerle paylaşmıştık. Ancak daha sonra SSC Tuatara hakkında şoke eden gelişmeler yaşandı.

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Tuatara'nın rekor testi için yayınlanan videosunda çeşitli incelemelerle bazı tutarsızlıklar bulundu. SSC ise tutarsızlıkları kabul ederek bunun kurgu ile alakalı olabileceğini, SSC Tuatara'nın rekorunun hala geçerli olduğunu savundu. Bir önceki rekorun sahibi ise Koenigsegg Agera RS'ti. Koenigsegg ise Facebook'tan bir önceki rekorun sahibi olan Koenigsegg Agera RS için yeni bir gönderi yayınladı.

KOENİGSEGG'TEN DÜNYANIN EN HIZLI OTOMOBİLİ GÖNDERİSİ

Koenigsegg, Koenigsegg Agera RS'in hız rekorununun üçüncü yılını Facebook'ta yaptığı paylaşımla kutladı. Firma, rekoru daha dünmüş gibi hatırladıklarının altını çizerek, Agera RS'in fotoğrafını paylaştı. Açıklamada ise dünyanın en hızlı otomobili rekorundan övgüyle bahsedildi. Ancak bu rekor, aksi kanıtlanmadıkça artık SSC Tuatara'ya ait. Koenigsegg'in ise paylaşımı ise bu anlamda dikkat çekti.

Koenigsegg

SSC TUATARA HIZ TESTİNİ TEKRARLAYACAK

SSC Tuatara için yeni bir rekor denemesinin yapılmasının gerektiğini savunanlar mevcuttu. Otomobil üreticisi, tutarsızlıkları ve olumsuz iddiaları ortadan kaldırmak için rekor denemesini farklı ekipmanlarla tekrar deneyeceğini açıkladı. Bu kez ise yüksek ihtimalle bir hata yaşanmayacak.

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