SSC Tuatara dünyanın en hızlı otomobili olmayı başardı!

Dünyanın en hızlı otomobili rekoru, Koenigsegg Agera RS'e aitti. Otomobil, 447 km/s ortalama hızla bu rekoru elinde bulunduruyordu. Ancak ABD'li otomobil üreticisi SSC, ürettiği en hızlı otomobil olan SSC Tuatara'nın dünyanın en hızlı otomobil rekorunu kırdığını öne sürdü. Bu iddia, otomobilseverlerin tüm dikkatini SSC'den veya Guinness'ten gelecek resmi açıklamalara yöneltti. Resmi açıklama bir kenara, SSC Tuatara'nın rekoru nasıl kırdığını gösteren video dahi yayınlandı.

SSC TUATARA DÜNYANIN EN HIZLI SERİ ÜRETİM OTOMOBİLİ OLDU

Top Gear YouTube kanalı, SSC Tuatara'nın dünyanın en hızlı otomobil rekorunu kırdığını anları bir video halinde paylaştı. Videoda SSC Tuatara, 532.9 km/s hıza ulaşmayı başardı. Ortalama olarak ise 508.7 km/s hız sunan Tuatara, böylece Koenigsegg Agera RS'e ait olan dünyanın en hızlı seri otomobili rekorunu kırdı. Rekor denemesi, ABD’nin Güney Nevada'daki 160 Eyalet Yolu'nda gerçekleştirildi. Rekoru kıran otomobilin kokpitindeki pilot Oliver Webb ise “Orada kesinlikle fazlası vardı. Daha iyi koşullarla daha hızlı olabileceğimizi biliyorum.” dedi ve otomobilin daha iyi koşullarda kendi rekorunu daha yüksek bir hızla egale edebileceğinin sinyalini verdi.